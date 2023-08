Tientallen moeders geven samen borstvoeding in Nachtegalenpark in Antwerpen om ervaringen uit te wisselen

Enkele tientallen mama's zijn vandaag met hun kroost en partner afgezakt naar het Nachtegalenpark in Antwerpen, voor de derde editie van "Voeden in Verbinding". Met de actie willen de deelneemsters borstvoeding meer in de picture zetten en elkaar steunen. Wat begon als een initiatief van een Gentse moeder, is na drie edities uitgegroeid tot een event op 21 verschillende locaties in Vlaanderen, Brussel en voor het eerst ook in Nederland.