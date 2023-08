Migrantenboten kapseizen voor kust Lampedusa: 2 overleden, nog 30 vermist

Het Italiaanse eiland Lampedusa ligt halfweg tussen Tunesië en het Italiaanse vasteland. Het is daardoor een populaire bestemming voor Afrikaanse migranten en vluchtelingen die willen doorreizen naar het Europese vasteland. Het opvangcentrum is er voortdurend overbevolkt.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen er in de eerste vier maanden van dit jaar al 40.856 vluchtelingen en migranten aan in Italië. Dat is vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het IMO stierven er dit jaar al 1.814 migranten en vluchtelingen in de Middellandse Zee, op weg naar Italië.