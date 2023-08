Veel vrolijke gezichten tijdens eet- en drinkfestival Hapje-Tapje in Leuven ondanks druilerig weer

Ook voor burgerrestaurant Ellis Burgers is Hapje-Tapje een must: "Het is niet dat we hiermee winst maken", reageert uitbater Jeroom. "In de standjes kruipt natuurlijk wel wat geld. Maar we willen laten zien wat we in huis hebben, zoals onze specialere veganistische hapjes. Zo kunnen we die eens aan de mensen laten zien. Onze omzet stijgt ook wel na Hapje-Tapje", zegt hij.