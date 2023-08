Graceland gaat definitief naar de oudste kleindochter van Elvis na geschil met grootmoeder Priscilla

Vier mislukte huwelijken

Lisa Marie Presley trouwde in totaal vier keer, het kwam telkens tot een scheiding. Ze huwde in 1988 met gitarist Danny Keough en kreeg met hem dochter Riley en zoon Benjamin.



Daarna stapte ze in het huwelijksbootje met de King of Pop, Michael Jackson (1994), en met Hollywoodacteur Nicolas Cage (2002). Muziekproducer Michael Lockwood werd in 2006 echtgenoot nummer 4. Samen kregen ze de tweeling Harper en Finley.