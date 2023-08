Hasseltse frisbeeclub organiseert grootste Belgische frisbeetoernooi met 350 deelnemers

"Uiteindelijk zagen we zo goed als alleen maar lachende gezichten. Of het nu sneeuwt, regent of hagelt, de 350 deelnemers bleven ervoor gaan", aldus Vanvoorden. Het is al de 14de keer dat dit frisbeetoernooi, Love At First Flight, georganiseerd wordt voor mensen uit het binnen- en buitenland met minder dan 3 jaar ervaring. "We geven hen zo de mogelijkheid om te spelen tegen mensen die op hetzelfde niveau spelen, dat is leuker. Frisbee is een heel interessante sport, je moet het atletische vermogen van een loper hebben en het sprongvermogen van een basketballer. Met dit toernooi willen we frisbee in de kijker zetten."