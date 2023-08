Hiroshima herdenkt slachtoffers van eerste aanval met atoombom 78 jaar geleden

In de Japanse stad Hiroshima zijn de slachtoffers herdacht van de eerste aanval met een atoombom, exact 78 jaar geleden. Om 8.15 uur, het tijdstip waarop de Amerikaanse bommenwerper Enola Gay op 6 augustus 1945 de atoombom 'Little Boy' op Hiroshima had gedropt, werd een minuut stilte gehouden.