Imkers uit Dilbeek mogen geen materialen uitwisselen na vaststelling bijenziekte in Molenbeek

Een schutkring is een perimeter rond een besmettingshaard, in dit geval Europees Vuilbroed, een ziekte die enkel voorkomt bij bijen. Wanneer een imker vermoedt dat zijn bijenvolk besmet is met de ziekte, moet die meteen stalen laten nemen om te laten onderzoeken. Als de stalen positief zijn, wordt er een perimeter opgesteld. Noël De Schrijver is al meer dan 20 jaar imker in Schepdaal. Ook dat valt in de schutkring die rond Sint-Jans-Molenbeek werd opgesteld.