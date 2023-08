Inzamelactie voor eigenaar van gezonken boot in Puurs-Sint-Amands opgestart: "Al hun hebben en houden zat op de boot"

“Ik was met mijn vriendin aan boord en we sliepen eigenlijk nog maar pas”, vertelt Truyts, “want we hadden een feestje tot in de vroege uurtjes. Mijn vriendin werd wakker omdat ze water hoorde stromen, maar dat is op zich nog niet vreemd omdat we dat regelmatig horen door de getijdenwerking van de Schelde. Maar dit keer bleef het duren en voelde ik de boeg omhooggaan en stond alles plots onder water. We konden ontsnappen en klampten ons vast aan de mast bovenop de kajuit want op een mum van tijd was de boot volledig gezonken”.