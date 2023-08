Agentschap Wegen en Verkeer start in Limburg met  verschillende wegenwerken, vooral op schoolroutes

De zomerperiode is meer geschikt om werven rondom schoolterreinen uit te voeren, de werken die er nu starten worden geheel of gefaseerd afgewerkt voor het nieuwe schooljaar begint. Ook minister Lydia Peeters (Open VLD) ziet de zomerperiode als een opportuniteit voor vele projecten: "Het is goed dat we in de vakantieperiode zoveel werven op Limburgse schoolroutes en andere punten kunnen opstarten. Er is minder verkeer en iets meer kans op goed weer waardoor de werken kwalitatief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Zo blijven de veiligheid van alle weggebruikers en modernisering van onze weginfrastructuur er jaar na jaar op vooruit gaan."