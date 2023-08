Minibus omgekanteld in Marokko: 24 doden bij een van de zwaarste verkeersongevallen ooit in het land

In de Marokkaanse provincie Azilal is een van de zwaarste verkeersongevallen in de geschiedenis van het land gebeurd. Dat meldt het persbureau AFP. Op weg naar de wekelijkse markt van de stad Demnate, aan de voet van het Atlasgebergte, is een minibus omgekanteld in een bocht. Daarbij zijn er 24 doden gevallen.