Muurschildering in Sint-Niklaas herdenkt Francis (16) die vorig jaar stierf na ongeval met dronken bestuurder

Zaterdag werd in het skatepark Witte Molen in Sint-Niklaas een muurschildering onthuld ter ere van Francis (16). De jongen uit Sint-Niklaas overleed vorig jaar toen een dronken bestuurder hem in Temse aanreed op zijn fiets. Een honderdtal familieleden en vrienden waren bij de onthulling.



De mural is van de hand van de Brusselse street art-kunstenaar Hachmi Fouad. Op de muurschildering liet hij de boodschap "Let me be the last victim" ("Laat mij het laatste slachtoffer zijn”) achter. Het is een oproep naar meer verkeersveiligheid. "We gaan die boodschap ook buiten het skatepark uitdragen", zegt pluspapa Davy. "Er wordt momenteel aan een reportage gewerkt waarmee we kinderen in de scholen attent willen maken op de gevaren in het verkeer."