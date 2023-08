Na nat festivalweekend volgt modderige afbraak: “Zeverrock afbreken is geen sinecure”

Desondanks was het festival zelf toch een succes, zo blijkt. "Bij het zien van de weersvoorspellingen hadden we verwacht dat het een zeer slechte editie zou worden. Maar wonder boven wonder zijn de mensen toch buitengekomen. Ze waren er, hebben zich geamuseerd en gedanst in de gietende regen. Ook al waren er overdekte podia, mensen stonden nog steeds in de regen te dansen aan het dj-podium. Dat hadden we nooit gedacht."