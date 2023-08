China zeer zwaar getroffen door overstromingen, na historische regenval

Vandaag melden de Chinese staatsmedia het overlijden van zes mensen in de stad Shulan, in het noordoosten van China. 4 mensen zijn daar vermist. In totaal werden bijna 19.000 mensen geëvacueerd en ondergebracht in een 20-tal tijdelijke huisvestingsfaciliteiten. Autoriteiten hebben het alarmniveau verhoogd, omdat zijrivieren van de Songhua - één van de grootste rivieren van het land - tot gevaarlijke niveaus gestegen zijn.

Ondertussen is de neerslag in de regio zo goed als voorbij, meldt persagentschap China News Agency, maar in Peking is code rood nog altijd van kracht, wegens geologische risico's zoals aardverschuivingen. China heeft 350 miljoen yuan (zo'n 45 miljoen euro) extra uitgetrokken voor reddingsoperaties en het herstel van huizen in de getroffen hoofdstad Peking en in de regio's Tianjin, Hebei, Heilongjiang en Jilin. De regering had eerder al 170 miljoen yuan uitgetrokken voor reddings- en herstelwerkzaamheden.