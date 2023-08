Ondanks regen ziet Campo Solar in Damme recordaantal van 20.000 festivalgangers

Campo Solar begon zeven jaar geleden als een verjaardagsfeest, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een van de grootste festivals uit Damme en omstreken. "Het was een speciale editie", zegt organisator Karel Standaert. "Het was de eerste keer dat we te maken kregen met regen en dat kostte veel energie van zowel de organisatie als het volledige vrijwilligerskorps."