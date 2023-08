Organisatoren van Schellekesfeesten in Rupelmonde annuleren internationale reuzenstoet: "Te gevaarlijk"

“Gisteren, zaterdag was het weer al een boosdoener waardoor de reuzen niet konden paraderen zoals normaal”, zegt de organisatie. “Vandaag kwamen we na een korte nacht terug op het Mercatoreiland en was de schade aanzienlijk door de hevige wind. Vele reuzen en ambachten hadden al geannuleerd. Een veilige ambachtenmarkt en reuzenstoet voor deelnemers, reuzen en toeschouwers kon niet gewaarborgd worden. Vandaar deze spijtige beslissing."

De organisatie bekijkt uur per uur of het avondprogramma met optredens en een vuurshow nog kan doorgaan. Ook voor maandag bekijkt de organisatie wat er nog kan plaatsvinden.