BEKIJK - Parking op festival Campo Solar in Damme is modderpoel: terrein wordt afgesloten

Op zondagmorgen stonden nog ongeveer tweehonderd wagens vast in de modder. De auto's die er nog staan worden met behulp van twee tractoren uit de modder getrokken. De parking is ondertussen definitief gesloten. Niemand mag er nog op. Er is wel een alternatief voorzien: festivalgangers kunnen parkeren aan de oude kazerne in Sijsele. Van daar worden zij met shuttle busjes naar Campo Solar gevoerd.

"We willen de stadsdiensten en De Lijn bedanken omdat we dankzij hen snel hebben kunnen anticiperen", legt Standaert uit. "Tegen extreme weersomstandigheden sta je nu eenmaal machteloos. We hopen dan ook op begrip van onze bezoekers. We roepen ook op zo veel mogelijk met de fiets te komen. De fietsenparking en het festivalterrein liggen er wel goed bij."