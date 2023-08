Slecht weer speelt festivals parten: Lokerse Feesten moeten concert annuleren, Ronquières Festival sluit volledig podium

In Ronquières, een dorp in Henegouwen, valt het gelijknamige Ronquières Festival gedeeltelijk in het water. De organisatoren van het muziekfestival hebben beslist om één van de drie podia te sluiten. Het terrein is te zwaar beschadigd door de regen van de afgelopen dagen. Eerder was al besloten om de deuren pas om 16 uur in plaats van 12 uur te openen.