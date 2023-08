Mannen gooien met giftige stof in metro in Anderlecht: "Konden plots niet goed meer ademen en zien"

“Wij zelf zijn niet geraakt geweest door de vloeistof, maar andere mensen wel”, verklaart een vrouw die aanwezig was tijdens de aanval. “De dader was een man, vermoedelijk waren ze met twee. Eén van hen gooide, vlak voor hij uitstapte, een flesje vloeistof in onze wagon. We dachten eerst dat het een flesje frisdrank was.”

“Twee minuten later begonnen wij de geur van urine te ruiken, daarna werd de geur intens. We konden niet goed meer ademen en zien, onze ogen begonnen te branden. Iedereen hield zijn adem in en ogen toe. Toen wisten we dat het ammoniak was en we zo snel mogelijk moesten uitstappen.”