Oorverdovende sirene van chemiebedrijf houdt inwoners van Tessenderlo wakker, maar het blijkt vals alarm

Even was er wat verwarring over een grote witte rookwolk die mensen zagen, meldt eerste hoofdinspecteur van de lokale politiezone. "Iemand belde rond twintig voor twaalf naar 112 omdat die dacht dat er een brand was bij de school nabij het chemiebedrijf. Voor die melding werden verschillende brandweerwagens uitgestuurd, waardoor nog meer mensen ongerust waren. Uiteindelijk bleek er ook bij de school niets aan de hand te zijn."

"Het interventieteam heeft geen schadelijke rook vastgesteld. We gaan ervan uit dat de witte rookwolk van de gewone werking van de industrie komt."