Slovenië kreunt onder waterellende, Sharona verliet hotel vroeger: "Chaos in het begin, eerste verdieping stond blank"

"In het begin hadden we niet verwacht dat de situatie zo ernstig was. We dachten nog te gaan zwemmen. Toen bleek de noodtoestand uitgeroepen: we moesten binnen blijven, de auto hoger zetten want de parking zou overstromen", vertelt ze op Radio 1.



"Het leger verplaatste auto's en legde nog zandzakjes, maar dat lukte niet bepaald. Het was in het begin complete chaos. Je zag sommige mensen echt in paniek. Gelukkig volgde het personeel alles goed op."