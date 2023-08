17-jarige overleden bij ongeval met pretparkattractie in Frankrijk, vrouw in levensgevaar

Wellicht sloeg een plotse windstoot de slachtoffers tegen de infrastructuur aan, vertelt burgemeester Gilles d'Ettore aan het persbureau AFP. Het is "zeer uitzonderlijk" dat het 's nachts waait in Cap d'Agde. Volgens hem was er geen protocol om de attractie stil te leggen bij hevige wind, omdat er gewoon nog nooit sprake van was geweest.