Absolutely Free Festival in Genk haalt record aan batterijen op

Ondanks het wisselvallig weer zakten in totaal zo’n 7.000 muziekhebbers af naar de terreinen naast C-mine in Genk. De organisatie had een planken vloer gelegd in de tenten Mainstage en Xprmnt zodat de festivalgangers droog konden staan. Nieuw dit jaar was de camping, op het grasveldje tussen de mijnterril en de schachtbokken van Winterslag. Er stonden zo'n 20 tenten.