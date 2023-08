Al zeker 600 bezwaarschriften tegen nieuwe tramlus in Deurne

Ruim 600 mensen hebben een bezwaarschrift ingediend tegen een nieuwe keerlus voor de tram in Deurne. Dat meldt buurtcomité Het Juiste Spoor dat vreest voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt. De stad Antwerpen wil een kilometer extra tramspoor aanleggen waardoor de tram kan draaien in de buurt van het Boekenbergpark. Daarvoor moeten 64 bomen en een wekelijkse markt wijken.