Bryan Randall, de partner van actrice Sandra Bullock, is overleden aan ALS

Randall en Bullock hebben elkaar in 2015 leren kennen. Randall was als fotograaf opgetrommeld om foto's te nemen op het verjaardagsfeestje van een van de kinderen van Bullock. Het klikte meteen. Later maakten ze hun relatie bekend. Ze bleven samen tot het overlijden van Randall afgelopen weekend. Bullock heeft twee kinderen uit een vorige relatie: Louis en Laila. Ook Randall had een dochter.