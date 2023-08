Agentschap Natuur en Bos koopt 154 hectare grond in Houthalen-Helchteren, tot ongenoegen van Boerenbond

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft in de strijd tegen de klimaatverandering 154 hectare grond aangekocht in Houthalen-Helchteren. Het gaat om veengebied in de Vallei van de Zwarte Beek, dat is een zeer belangrijk veengebied in Vlaanderen. Veen houdt ook veel water en koolstof vast, daarom is het gebied ook enorm belangrijk in de strijd tegen de droogte en de klimaatverandering.

"Maar momenteel wordt het gebied bedreigd", zegt Filip Hubin van ANB. "Er is sprake van vervuiling en overbemesting, terwijl het om een belangrijk laagveencomplex gaat, dat van onschatbare is in de strijd tegen droogte en klimaatopwarming. Dit is belangrijke natuur die in ere hersteld moet kunnen worden."