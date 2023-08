Artsen vragen nog vaak cash: "Hij vroeg 5.500 euro mee te brengen voor de ingreep, dat vond ik niet kunnen"

“Dus in de brief vraagt men niet zoals bij consultatie om 5.500 euro cash in 1 keer, maar om de helft ervan.” Op papier handelt de arts dus correct door het maximumbedrag aan cash van 3.000 euro niet te overschrijden.

De ingreep zou in 2 keer gebeuren, eerst het ene oog en dan het andere oog. Dat bedrag op de brief verwijst dus naar de eerste ingreep, voor één oog. In een volgende ingreep zou dan het andere oog gedaan worden, voor hetzelfde bedrag.