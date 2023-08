Assenede plaatst groot scherm op de markt om Lotte Kopecky aan te moedigen tijdens WK wielrennen

Zondagavond greep Lotte Kopecky al een eerste wereldtitel op het Super WK wielrennen in Glasgow, op het WK baanwielrennen was ze de beste in de afvalling. Dinsdag en woensdag komt ze nog eens in actie op de piste, in de puntenkoers en het omnium. Zondag volgt dan het grote doel: het WK wielrennen op de weg. Ook daar is Kopecky één van de topfavorieten.