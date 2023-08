Auto rijdt in op kinderdagverblijf in Deurne: geen kinderen gewond

In de buurt van het Sportpaleis in Deurne is een auto ingereden op de gevel van kinderdagverblijf 't Kinderpaleis, in de Van Dornestraat. "Een vrouw heeft daar vermoedelijk de controle over haar stuur verloren bij het nemen van een bocht", zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. De dame reed volgens de agenten niet onder invloed van alcohol of drugs.

"Er is enkel materiële schade. Verschillende ramen van de crèche zijn verbrijzeld. De brandweer is ter plaatse gekomen om de voorgevel te stutten. Gelukkig waren er geen kinderen of andere personen aanwezig in de ruimtes waar de auto op is ingereden", aldus de politiewoordvoerder.

De uitbaters van het kinderdagverblijf hebben de ouders op de hoogte gebracht. De opvang voor de komende dagen blijft verzekerd, al kunnen de ouders de hoofdingang niet meer gebruiken.