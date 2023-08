Wall Street kleur roze: "Barbie" stuwt Amerikaanse beurzen omhoog

Bij coronavaccinmaker BioNTech kleurden de cijfers dan weer rood. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het biotechnologiebedrijf een verlies heeft geleden van 190 miljoen euro in het afgelopen kwartaal door de ingestorte vraag naar zijn coronaprikken. Het aandeel van de in New York genoteerde Duitse onderneming verloor 7,5 procent.

BioNTech denkt dat de vraag naar zijn coronavaccins in de tweede helft van dit jaar echter weer gaat stijgen. Pfizer, dat het middel samen met BioNTech ontwikkelde, werd 1,9 procent meer waard. Dit aandeel werd eerder al flink afgestraft door een ingezakte vraag naar coronavaccins.