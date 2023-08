Infrabel grijpt in na aanhoudend belsignaal aan ongebruikte overweg in Tienen 

Het probleem met de bel is sinds maandagmiddag eindelijk opgelost. "Onze techniekers hebben de bel afgezet. Het was inderdaad niet de bedoeling dat die al zou luiden", geeft woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel toe. "We hebben onlangs werken uitgevoerd aan de seinrichting in de omgeving. De overweg is gekoppeld aan die seinrichting. Daarom gingen ook die slagbomen automatisch naar beneden en begon de bel te luiden telkens wanneer er in dat gebied aan trein voorbij kwam."

Infrabel excuseert zich bij de buurtbewoners voor de overlast die ze hebben veroorzaakt. Sommigen onder hen hadden naar eigen zeggen al een tijdje geleden contact opgenomen om het probleem aan te kaarten, maar dat bleef tot vandaag zonder gevolg. "Ik weet niet wat er precies is gebeurd waardoor de vraag langer is blijven liggen", zegt Petit daarover. "Waarschijnlijk ging het belsignaal inderdaad al sinds begin juli. We kregen gisteren een nieuwe melding binnen en onze technici zijn er meteen mee aan de slag gegaan. We willen ons verontschuldigen bij alle buurtbewoners die hinder hebben ondervonden."