Brakelse vereniging redt waardevolle kiosk van oud ijzer: “waardevol en vernuftig erfgoed”

“Toen we hoorden dat dit waardevol erfgoed naar de schroothoop moest verdwijnen, hebben wij de kiosk 20 jaar in bewaring gehouden”, zegt Marc Carlier van Parike Doet Het. “Het was een hele klus om hem te restaureren, maar we zijn erg trots.”

De ijzeren kiosk is een vernuftige constructie. “Het is een metalen frame, dat zonder vijzen in elkaar geklikt wordt”, legt Marc Carlier uit. “Hij is zeshoekig, maar kan ook omgevormd worden tot een rechthoek. De vloer bestaat uit twaalf houten driehoeken en is zo ontworpen dat hij zowel een rechthoek als een zeshoek kan vormen. Ik vermoed dat er nog weinig of geen van zulke kiosken bestaan.”