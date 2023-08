Buurtcomité 'Gentbrugge Leeft' wil graf John Massis behouden

"Toen we hoorden dat de grafconcessie van de bekende inwoner volgend jaar verloopt, hebben we daar binnen de vzw eens over gepraat en er was bereidheid om ons in te kopen", vertelt de voorzitter Marc Haegeman. "We kunnen dat niet laten gebeuren, dat is zo'n bekende Gentbruggenaar. We zouden graag hebben dat dat van ons blijft." De kosten om de concessie te verlengen zou de vzw betalen met inkomsten uit de festiviteiten van eind augustus. Het graf is opvallend, er staat een stalen voorwerp op dat Massis zelf heeft geplooid.

Hoe de vzw de eventuele overname van de concessie precies zal regelen moet nog besproken worden met de stad. Het is gebruikelijk dat een consessie die verloopt op een kerkhof lang op voorhand wordt aangekondigd. Als niemand de concessie verlengt, betekent dat niet dat een graf direct verdwijnt, reageert stad Gent. Er kan dan bekeken worden wat de mogelijkheden nog zijn. Het aanbod van de vzw Gentbrugge Leeft toont alvast aan dat de buurt het graf belangrijk vindt.