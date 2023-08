Chiro Kierewiet uit Kuurne stopt na 58 jaar: “Het doet iedereen pijn”

Chiro Kierewiet is altijd een kleinere groep geweest. “Wij zijn net een hechte familie. Iedereen komt overeen met iedereen.” Dat zal in de toekomst anders zijn. De leden zullen een andere jeugdbeweging moeten zoeken. “We hebben van de gemeente brochures gekregen die we meegeven aan de leden en hun ouders”, meent Sien, “maar we proberen dat zelf ook wat op te volgen zodat ze goed terechtkomen.”