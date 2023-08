Covoorzitter van radicaal-rechtse AfD: "Duitsers moeten meer kinderen krijgen"

Het standpunt van de AfD past binnen de scherpere inhoudelijke profilering van de partij. De voorbije twee weekends hield de AfD een congres over haar programma voor de Europese verkiezingen. Daarbij was een mix van ideeën te horen, maar uiteindelijk is de tekst op papier een afgezwakte versie van de retoriek in de zaal geworden. De AfD pleit voor een "nieuwe Europese bond van naties", dus voor veel meer macht voor de landen zelf.

Toch waren er openlijk pleidooien te horen voor een Dexit - een Duits vertrek uit de Europese Unie - en voor de afschaffing van de Europese Unie. Voor de rest was er nauwelijks kritiek op Rusland voor de inval in Oekraïne, integendeel. Op migratievlak zou Fort Europa met alle middelen verdedigd moeten worden en migranten en vluchtelingen - zo was te horen - zouden niet meer op reddingsschepen terecht mogen komen, behalve kinderen jonger dan 10 jaar of als ze in uiterste nood zijn.