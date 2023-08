Terrasjesweer in aantocht, maar wel nog altijd fris voor augustus

Na een regenachtig weekend, volgt vandaag op veel plaatsen een drogere maandag, dat meldt het KMI. Met maxima tot 20 graden in het centrum blijft het wel fris voor augustus. Pas later en met een regenachtige tussenpauze krijgen we terrasjesweer. In het weekend wordt het opnieuw kouder, maar blijft het op de meeste plaatsen wel droog.