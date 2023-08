Eerst kettingzaag in Tienen, dag later fiets in Leuven: dief twee dagen na elkaar opgepakt

Vorige week dinsdag verwittigden bewoners van een huis in de Zijdelingsestraat in Tienen de politie na het horen van verdachte geluiden aan hun voordeur. Via beelden van de videodeurbel kon vastgesteld worden dat er een man aan hun deur had gestaan en wat later bleek dat een kettingzaag, een stekkerdoos en een gordijn uit het tuinhuis waren verdwenen. Diezelfde avond nog kon de dader in de buurt van het Tiense station opgepakt worden door de politie. De 33-jarige man gedroeg zich verdacht - hij was aan fietsen aan het voelen - en was bovendien in het bezit van de gestolen voorwerpen uit het tuinhuis. De man werd gedagvaard en vrijgelaten.

Een dag later werd dezelfde man in Leuven opnieuw opgepakt. Op het Martelarenplein stal hij de fiets van iemand die geld aan het afhalen was in een bankkantoor. Met de hulp van de veiligheidsdienst van de NMBS en de politie kon de dertiger snel ingerekend worden. Het Leuvense parket laat weten dat hij zich in september voor beide feiten zal moeten verantwoorden voor de Leuvense correctionele rechtbank.