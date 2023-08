E40 van Brussel naar Gent vanavond en morgenavond dicht door werkzaamheden

Vanavond en morgenavond is de E40 in de rijrichting van Gent daarom dicht tussen 21 uur en 5.30 uur ’s ochtends tussen het knooppunt met de Ring rond Brussel in Groot-Bijgaarden en de op- en afritten in Affligem. Verkeer richting Aalst en het Pajottenland kan omrijden via de N9 van Zellik naar Asse, Affligem of Aalst. Of via de N8 van Dilbeek naar Ninove. Hou op die lokale wegen wel rekening met veel drukte. Verkeer vanuit Limburg of het oosten van Vlaams-Brabant kiest beter voor een route via Antwerpen.