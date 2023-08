40.000 scouts worden geëvacueerd op Wereldjamboree voor naderende tyfoon, Belgische delegatie op bussen naar Seoul 

Tyfoon Khanun houdt al dagen lelijk huis in Azië en is intussen al door Japan en China geraasd. Maar de krachtige storm is nu op weg naar Zuid-Korea, zo waarschuwt de Zuid-Koreaanse meteorologische dienst.



De organisatie van de Wereldjamboree is daar op voorbereid. In samenwerking met het Koreaanse leger is een evacuatieplan opgesteld en dat gaat in werking vanaf morgen. Er zijn zo'n 1.250 Belgen op de Wereldjamboree in Zuid-Korea.