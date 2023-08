Festivals staan voor moeilijke afbraak na kletsnat weekend: "Boeren hun tractoren nodig om alles uit de modder te trekken"

Verschillende organisatoren die we spraken, erkenden dat de geplande afbraak vertraging opliep. Dat brengt de nodige stress met zich mee want het materiaal is vaak gehuurd en de verhuurbedrijven werken in drukke festiviteitenzomer met strakke deadlines om podia of stellingen op tijd ergens anders te krijgen. "Hier staan nog 12 kilometer herashekken die snel op een ander festival moeten zijn", zegt Eelen van Reggae Geel.