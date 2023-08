Autobouwer Fiat stopt productie van grijze auto's: krijgen we een revival van de kleurrijke auto's van de jaren 70?

"Grijs lijkt wel de favoriete kleur van autobouwers", vertelt de topman van Fiat een paar seconden eerder in de video. "Duits grijs, Japans grijs, Frans grijs: het verkoopt gemakkelijk", zegt hij. "Maar wij zijn niet van Duitsland, Japan of Frankrijk. We komen uit Italië. Italië staat voor plezier, optimisme, liefde, passie en leven."

En dus is de boodschap van de (in Parijs geboren en getogen) autobaas duidelijk: Fiat kiest volop voor kleur. Dat het filmpje tegelijkertijd het nieuwe model van de Italiaanse producent in de markt zet, is daarbij mooi meegenomen.