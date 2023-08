Gemeente Schilde wil inwoner en wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel huldigen

"Het is fantastisch dat een inwoner van onze gemeente op dergelijke manier de regenboogtrui heeft bemachtigd", zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). "We willen dat graag vieren maar uiteraard moet Mathieu daar zelf mee akkoord gaan. We gaan hem nu vragen of hij dat ziet zitten. Uiteraard hopen we dat hij op onze vraag wil ingaan zodat wij en de inwoners hem kunnen huldigen voor de prestatie die hij heeft geleverd."