Gemengde reacties op evacuatie in Zuid-Korea, van een gerustgestelde moeder tot scout die ervoor vreest: "Het liep al verkeerd"

"We zijn heel gerust", getuigt een moeder van een scout die in Zuid-Korea zit. Zij vertelt dat de Belgische ouders een mail hebben gekregen over de evacuatie.



Zij heeft ook haar dochter al gehoord via Facetime. "Ze vertelt ons dat de Belgen het goed stellen en dat er al heel wat inspanningen zijn gebeurd door de Zuid-Koreanen. Ze doen er alles aan opdat de deelnemers veilig zouden zijn en het naar hun zin hebben", aldus de moeder.



Zij wijst erop dat de Jamboree met de evacuatie helemaal nog niet afgelopen is. "Er is een alternatief programma voorzien in de buurt van Seoul."