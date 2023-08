Grote regenwaterputten in Olen vangen hemelwater van de kerk op om plantsoenen te gieten

Het water zal onder meer worden gebruikt voor het besproeien van het groen in de gemeente. "De laatste jaren hebben we in Olen heel wat vierkante meters onthard en vervangen door groen", zegt schepen van Openbaar Groen Kris Gebruers (CD&V). "Die groene zones hebben, zeker in de zomer, voldoende water nodig om te overleven. Daar kunnen we dit hemelwater nu voor gebruiken." De kerk zal het gebruiken om er onder meer de toiletten mee door te spoelen.