Herentalsenaren kiezen nieuwe muurschildering met wielerkampioenen: hun hoofden staan centraal

"Het ene ontwerp was in een striptekenstijl. Het andere was een meer realistische afbeelding van onze wielerhelden met de kleuren van hun kampioenentrui", zegt schepen van Cultuur Jan Michielsen (CD&V). "Er waren meer dan 1.000 inzendingen. Uiteindelijk viel de keuze van de meeste Herentalsenaren op het tweede ontwerp. Ik ben er zelf ook blij mee omdat het een meer realistisch beeld geeft van onze wereldkampioenen. Hun gezichten komen duidelijk tot uiting en de schildering is heel kleurrijk."