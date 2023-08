Hond van gezin uit Zonhoven die werd meegesleurd door overstromingen in Slovenië is gezond en wel teruggevonden

“We werden gewekt door de brandweer dat we de camping moesten verlaten en verzamelen aan de receptie”, vertelt Dana aan radio2 Limburg. “Daar zijn we niet geraakt omdat het water enorm snel steeg, en we hebben ons in veiligheid kunnen brengen op een muurtje waar er ook nog anderen zaten. Maar de stroming was zo sterk dat we onze hond niet konden vasthouden. Hij werd meegesleurd door het water. Zelf zijn we nog op het nippertje gered door een graafmachine”, legt ze uit. “Toen we bekomen waren van de schrik, ging onze aandacht naar onze hond.”