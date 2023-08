Pecheditie voor Humbeek Plage door noodweer en kapotte brug: "Maar 1.000 bezoekers in plaats van 5.000"

Normaal gezien komen er jaarlijks zo'n 5.000 bezoekers naar het evenement, maar nu bleven er volgens de organisatie veel mensen thuis door het slechte weer. De organisatie besliste ook om het evenement een dag vroeger stop te zetten. "Vrijdag was het nog vrij mooi weer en konden we toch nog 500 tot 600 bezoekers ontvangen. We verkochten toch nog heel wat snacks en drank", zegt organisator Sven Moerenhout. Zaterdag was het slechter weer en kon Humbeek Plage nog 300 à 400 bezoekers ontvangen. "Maar natuurlijk is dat niet hetzelfde als de vorige edities."