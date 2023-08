IJzerbedevaart of IJzerwake: de Vlaamse beweging verscheurd tussen vredesboodschap en radicaal-politieke agenda

Vanaf de jaren 30 verschuift de IJzerbedevaart steeds meer in de richting van radicaal-rechts en zelfs extreemrechts. We zijn in de tijden van de Nieuwe Orde, waarbij een aantal extreemrechtse en fascistische bewegingen zoals De Vlag, Rex, Verdinaso en VNV steeds meer gaan aanschurken tegen het nazisme van Adolf Hitler, in Duitsland. Aanvankelijk is het doel Vlaamse ontvoogding door een samengaan met Nederland, maar geleidelijk aan wint het idee veld dat Vlaanderen het meest gebaat is door zijn lot aan Duitsland te koppelen of zelfs op te gaan in een Groot-Germaans Rijk.

Op de weide in Diksmuide laat het VNV zich steeds meer gelden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wonen Duitse officieren de jaarlijkse bijeenkomsten aan de IJzertoren bij.