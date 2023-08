IJzerwake in Ieper met Dries Van Langenhove mag, maar Kameraadschapsavond niet

De Kameraadschapsavond, een zangevenement aan de vooravond van de IJzerwake in Ieper, krijgt geen vergunning van het Ieperse stadsbestuur. Volgens het schepencollege blijft er onduidelijkheid bestaan over de bedoeling van het evenement en over de liederen er gezongen zouden worden. Volgens het college zou het risico op verstoring van de openbare orde te groot zijn.