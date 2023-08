Verraden door zijn liefde voor voetbalclub Napoli: Italiaanse crimineel na 11 jaar geklist door foto bij kampioenenviering

Wat hij niet weet, is dat de politie zijn online en financiële bewegingen nauwlettend in het oog houdt. Hij wordt immers al jaar en dag gezocht. De politie wacht tot hij een misstap begaat om zijn exacte locatie te weten te komen. Dat moment komt er ook. Want op het moment dat hij in een restaurant in Corfu juicht voor zijn favoriete voetbalploeg Napoli, wordt er een foto gemaakt, die op sociale media belandt. Die foto krijgt de politie onder ogen, en die foto zal hem uiteindelijk ook de das omdoen.