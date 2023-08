Kliffen worden afgebroken op strand van Bredene: "Normaal doen we dit niet in de zomer"

"Want er zijn niet alleen die kliffen", gaat de burgemeester verder. "We merken deze zomer voor het eerst dat de strandcabines in de problemen komen, door zandophoping tegen de deuren. Door de hogere kliffen geraken de mensen ook moeilijker bij de cabines en de mensen kunnen door alle hoogteverschillen ook niet meer comfortabel in de zetels voor hun cabines zitten. Het is echt de allereerste keer dat we daarmee worden geconfronteerd. Ik denk dat de Vlaamse overheid zal moeten kijken voor structurele en langdurige oplossingen op lange termijn, want de verandering van de temperaturen en de opwarming van de aarde: dat zal er niet beter op worden."